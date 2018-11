Rebondissement dans le meurtre de l'infirmière

Sauvagement tuée à son domicile dimanche dernier, Carole, 34 ans, avait été découverte sans vie dans la nuit de lundi à mardi par les policiers de Saint-Pierre.L'enquête du service criminel de la sécurité départementale de Saint-Pierre a rapidement mené à l'arrestation d'un individu qui était proche de la victime. L’homme soupçonné d’avoir porté les coups mortels avait connu récemment la jeune femme, dans le cadre d’activités culturelles en commun.Mais rebondissement ce matin, le procureur de la République vient d'annoncer que "les investigations techniques et scientifiques des policiers de la brigade criminelle de la sûreté départementale et des agents du service de police technique du commissariat de Saint-Pierre ont permis de collecter plusieurs indices laissant supposer l'implication d'une personne extérieure à l'entourage de la victime dans la mort de cette dernière". La personne suspectée était interpellée et placée en garde à vue hier à 19 heures.Compte tenu des évolutions de l'enquête ainsi que des auditions de la première personne suspectée, celle-ci a été remise en liberté, ajoute le procureur de Saint-Pierre."Les enquêteurs poursuivent leurs investigations le temps de la garde à vue de la seconde personne. Aucun déferrement n'est envisagé aujourd'hui".