Reblochon chez Leclerc: Des enfants infectés par E. Coli

Si vous avez récemment acheté du reblochon dans un supermarché Leclerc, de la marque "nos régions ont du talent", il est préférable de ne pas le consommer, voire de le rapporter dans votre enseigne. C'est ce que conseille Leclerc, qui ne nie aucunement les faits. Un numéro vert a même été mis en place pour les consommateurs concernés (0 800 011 100)



Selon les autorités sanitaires, ce fromage AOP a déjà entraîné 7 intoxications alimentaires graves par la bactérie E. Coli 026 sur des enfants en bas âge. Six d'entre eux, alors âgés entre 1 et 3 ans, ont été hospitalisés. Ces cas viennent "de plusieurs régions du pays", a précisé à l'AFP Santé publique France.



Pour rappel, "cette bactérie virulente peut entraîner dans la semaine suivant la consommation de l'aliment contaminé des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements", indique le communiqué ministériel. Si vous ressentez le moindre doute, le moindre symptôme, il est important de consulter un médecin.



Le fromage en question est un fromage artisanal fabriqué par la société Fromagerie Chabert. Des enquêtes sont encore en cours enfin de déterminer l'origine de la contamination de ces reblochons.