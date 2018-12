Réapprovisionnement: Les véhicules de plus de 7,5T exceptionnellement autorisés à circuler

"CONSIDERANT l’urgence caractérisée d’autoriser la circulation de tous véhicules œuvrant pour la sécurité des usagers, le réapprovisionnement et le retour à la normale de l’activité économique (approvisionnement en carburant des stations-services et de l’aéroport de Gillot, approvisionnement en énergie des acteurs économiques, approvisionnement des agriculteurs en aliment pour bétail, approvisionnement des petites et grandes surfaces, ramassage des ordures ménagères, nettoyage du réseau routier, circulation des engins de travaux publics) ".