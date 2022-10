Revenir à la Rubrique CINOR Réaménagement et extension du port de pêche et de plaisance de Ste-Marie





L’objectif de l’agrandissement de ce port est d’impulser dans le Nord une dynamique en termes d’attractivité économique et touristique.



Le nouveau site du port intercommunal à vocation à être le catalyseur du développement du territoire Nord.



https://portdesaintemarie.re/ Le port de plaisance et de pêche implanté sur une surface de 1,5 hectares voit sa capacité d’accueil passer de 187 à 337 anneaux, 2000 m² avec 16 locaux commerciaux, une halle de vente et de stockage de produits de la mer (300m2) constitué de laboratoires, de chambres froides et de deux silos à glace capables de produire 3 tonnes de glace par jour chacun. Sans compter les nombreux services qui seront disponibles ainsi que les box pour les pêcheurs professionnels.L’objectif de l’agrandissement de ce port est d’impulser dans le Nord une dynamique en termes d’attractivité économique et touristique.Le nouveau site du port intercommunal à vocation à être le catalyseur du développement du territoire Nord.





Dans la même rubrique : < > Le CYROI Le parc de Bois-Madame prend un virage sportif !