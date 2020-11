Réaménagement de la RN2 à Saint-Benoit - Concertation préalable du public

SES PRINCIPAUX APPORTS



- Vecteur de développement territorial, le projet permettra la création d4emplois et offrira aux habitants une qualité de vie améliorée ;

- Grâce à une nette amélioration des temps de parcours des transports en commun à travers la réalisation des voies de TCSP, une fréquence élevée et une ponctualité des lignes seront garanties. Cela se traduit par une restructuration des réseaux Car jaune et Estival mais aussi une gestion s’appuyant sur 2 gares routières (la gare routière existante au niveau du demi-échangeur Leconardel et l’implantation future du pôle d’échanges multimodal au niveau du Giratoire des Plaines).



LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER



Réunions publiques

Les 12 et 30 novembre 2020 à 18h, Conservatoire Régional de Saint-Benoît, Salle Gramoune Lélé



ATELIERS

Sur inscription à l’adresse suivante : RN2-StBenoit@cr-reunion.fr



Atelier usagers TC

Le 24 novembre 2020 à 14h, Médiathèque de Saint-Benoît, Salle de l’Echange



Atelier cyclistes

Le 24 novembre 2020 à 9h, Médiathèque de Saint-Benoît, Salle de l’Echange



Atelier environnement

Le 17 novembre à 14h, Médiathèque de Saint-Benoît, Salle de l’Echange



Ateliers riverains

Les 18 et 25 novembre à 16h, Médiathèque de Saint-Benoît, Salle de l’Echange



Atelier monde économique

Le 17 novembre 2020 à 9h, Médiathèque de Saint-Benoît, Salle de l’Echange



Réunion de clôture

Le 17 décembre de 18 à 20h au Cinéma Cristal de Saint-Benoit



« Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, ces rendez-vous pourraient être modifiés ».