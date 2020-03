Réaction du Président de la Région Didier Robert suite au décès de Roger Carpin

"C’est un autre pilier du patrimoine musical local qui s’en est allé. Roger Carpin a rejoint les Maxime Laope, Benoîte Boulard, et autres Jules Arlanda ou Narmine Ducap.



En compagnie de Fred Espel, de Michel Adélaïde et des grands ténors du Club rythmique, il a propulsé le séga réunionnais dans une nouvelle dimension dès la fin des années 60. Celui qui a contribué aux riches heures des bals de l’Hôtel d’Europe était un virtuose de la trompette, et un saxophoniste hors pair. Le Tamponnais a ainsi traversé les décennies musicales en accompagnant avec humilité et brio les artistes de toutes les époques. De Régis Lacaille à Guillaume Legras des Soulpacks.



Je salue l’artiste, mais également le travailleur émérite puisque Roger Carpin a été un agent très apprécié de la Région Réunion pendant de nombreuses années. Mes sincères condoléances et pensées affectueuses à son épouse et ses enfants".



Didier Robert