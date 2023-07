Réaction de Philippe Naillet au recrutement des 26 lauréats restants sur la liste complémentaire du CRP

Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a annoncé aujourd’hui son accord pour le recrutement des 26 lauréats placés sur la liste complémentaire du Concours de recrutement de professeurs des écoles.



Je salue cette décision de bon sens du Ministre Pap Ndiaye. Il a su entendre la demande portée par les lauréats de la liste complémentaire, par les syndicats et relayée par les élus.



Ce sont 26 Réunionnaises et Réunionnais qui ne seront pas affectés dans l’Hexagone sans espoir de retour avant plusieurs années et qui peuvent donc envisager l’avenir avec espoir. Ce sont également plusieurs centaines d’élèves qui verront maintenu ou renforcé le lien précieux entre enseignement et connaissance de la culture locale.



Espérons que cet engagement sera reconduit d’office ces prochaines années.