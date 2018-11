Réaction de Didier Robert, suite à la disparition d’Albert Ramassamy

"Albert Ramassamy nous quitte à l’aube de ses 95 ans. La Réunion perd aujourd’hui un de ses pères bâtisseurs. Pendant plus de 50 ans, ce professeur, proviseur, syndicaliste a su faire entendre sa voix avec une aura hors du commun. En s’opposant aux autonomistes dans les années 60, ou aux partisans de la Bidep en 2000, Albert Ramassamy a toujours fait preuve de bienveillance envers ses concitoyens. Ses mandats de Conseiller régional et de Sénateur débutés en 1983 porteront La Réunion dans les plus hautes sphères de l’Etat.



Même s’il s’était retiré de la vie politique locale depuis plusieurs années, Albert Ramassamy continuait à donner son avis éclairé sur l’évolution de la société réunionnaise.



Il a d’ailleurs été le pivot de la commémoration des 30 ans de la Région Réunion le 10 avril 2013. C’est à cette date que nous avons lancé ensemble, un appel solennel à la responsabilité du Gouvernement et du Parlement afin d’intégrer dans l’acte III de la décentralisation, la proposition de développement et d’émancipation républicaine.



Je salue l’engagement sans faille, de ce penseur brillant pour le développement de La Réunion, et j’adresse mes sincères condoléances à ses proches et amis".



Didier ROBERT

Président de la Région Réunion



photo : Le 10 avril 2013 au Moca

photo : © David Chane See Chu