Réaction de Didier Robert au décès de Roland Chane-Kon

"J’adresse mes sincères condoléances à la famille et amis de Roland Chane-Kon. Ainsi qu'à l'ensemble de la Communauté chinoise de La Réunion qui vient de perdre l’un de ses piliers et gardiens de son histoire. En temps que Président du Temple Chane de Saint-Denis, il a oeuvré avec sagesse et bienveillance, pour faire de ce lieu de culte, un endroit à la fois de mémoire, mais aussi d’ouverture aux autres communautés de l'île, notamment lors des festivités de Guan-Di ou encore du Nouvel an chinois.



Comme l’a fait son père avant lui, Roland Chan-Kon a contribué à faire connaître et rayonner la culture et les traditions chinoises à la Réunion. Il laisse derrière lui une forte empreinte et un sens du devoir bien accompli".



Didier Robert

Président de la Région Réunion