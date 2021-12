A la Une .. Réaction d’Eric Zemmour suite aux violences du meeting de Villepinte : “Ces gens-là n’avaient pas à être là”

Le premier meeting d’Eric Zemmour à Villepinte ce dimanche 5 décembre 2021 s’est terminé par des scènes de violences entre des militants de l’association SOS Racisme et des participants. Le candidat à la Présidentielle a finalement réagi à ces violences au micro de BFMTV-RMC le mardi 7 décembre en indiquant “ je n’y suis pour rien”. Par Stagiaire Zinfos974 - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 10:20





Un meeting sur fond de violence



Au fond de la salle, une douzaine de militants membres de l’association SOS Racisme manifestent pacifiquement. Ils portaient des t-shirts avec comme inscription “non au racisme”.







Des actes de “provocations”



Le candidat de droite a réagi à ces violences deux jours plus tard au micro de BFMTV, en indiquant : “Je condamne évidemment toutes les violences, c’est une évidence”.



Selon lui, il ne serait pas responsable de cette agitation. Eric Zemmour assure qu’il s’agirait plutôt de la conséquence des actes des membres de SOS Racisme : “Il y a des gens qui viennent pour faire de la provocation”.



