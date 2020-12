Réaction d’Emmanuel Séraphin, Président du TCO, suite au décès d’Ivan Hoareau

C’est avec une vive émotion que j’apprends ce jour le décès d’Ivan Hoareau. Sa disparition nous affecte tous et endeuille l’ensemble du monde du travail.



Ivan Hoareau personnifiait le combat pour la défense des droits des travailleurs. Il avait succédé à Georges-Marie Lépinay, qui lui-même avait succédé à Bruny Payet, comme secrétaire général de la CGTR. Il a mené de nombreuses batailles pour défendre les droits sociaux et les travailleurs.



On se souvient notamment de la part qu’il avait prise dans le combat historique pour l’égalité sociale, dans le combat contre la remise en cause des acquis des travailleurs du secteur public ou encore du rôle très important qu’il a joué dans le mouvement du COSPAR (Collectif des organisations syndicales et politiques de La Réunion) à la fin des années 2000.



Homme de conviction, il défendait avec la fermeté nécessaire les droits des salariés et il savait aussi faire preuve du sens de l’intérêt général lorsqu’il fallait sortir d’un conflit sans jamais céder sur l’essentiel. Il a aussi pendant de nombreuses années été vice-président du Conseil Économique et Social Régional (CESR). Le nom d’Ivan Hoareau restera attaché à l’histoire des luttes sociales et du monde syndical à La Réunion.



À tous ses camarades de la CGTR, à ses collègues des organisations syndicales, à tous ses amis, à ses proches et à sa famille, j’adresse en mon nom personnel et au nom du TCO mes très sincères condoléances.



Emmanuel Séraphin

Président du TCO