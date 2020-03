Réaction d’André Thien Ah Koon suite au décès de Patrick Devedjian

J’apprends avec beaucoup d’émotion le décès de Patrick Devedjian, emporté par la tragique épidémie du coronavirus.



Sa disparition m’attriste profondément. Il était un ami de longue date. Il connaissait bien La Réunion, où il est venu à diverses occasions.



Maire d’Anthony, Président du Conseil Départemental des Hauts de Seine, plusieurs fois Ministre, homme de conviction et de grande culture, la valeur de son engagement était reconnu de tous, et il a fait honneur à la République.



J’adresse à ses collègues, ses amis, sa famille et ses proches mes très sincères condoléances.



André Thien Ah Koon