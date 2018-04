Communiqué Réaction aux propos d'Annette: "Gardiens de la paix et fiers de l'être" L'Unité CGP Police FO réagit aux propos tenus par Gilbert Annette lors de son "Live dyonisien" diffusé sur Facebook.

En lieu et place d'excuses suite à ses récents propos irresponsables et irrespectueux envers la police nationale, Monsieur ANNETTE enfonce le clou et « s'illustre » à nouveau dans son live dyonisien en déclarant :



"Quand un jeune vient me voir et qu'il me dit qu'il veut être gardien de la paix, je lui dis qu'il se trompe d'époque quand tu viens me voir il faut rêver d'être commissaire de police, si tu n'y arrives pas tu seras inspecteur mais quand tu rêves il faut rêver de quelque-chose en haut".



UNITE SGP POLICE F.O s'interroge sur les intentions réelles de Monsieur le Maire de Saint-Denis qui par ses multiples sorties dans les médias et réseaux sociaux locaux, s'obstine à mépriser et offenser la Police Nationale par le biais de déclarations dédaigneuses .



Monsieur ANNETTE être gardien de la paix est un choix réfléchi et non par dépit.



Si ce n'est pas votre rêve ne brisez pas celui de ceux qui ont opté pour consacrer leur vie au service de leurs semblables.



Etre Gardien de la Paix est un sacerdoce, un engagement continu de venir en aide à son prochain, au concitoyen, à la population.



Si le sens du sacrifice ne signifie rien pour vous c'est en revanche, ne vous en déplaise, le quotidien de l'ensemble des Gardiens de la Paix de notre nation.



Monsieur le Maire,

Cessez d’entacher l'image de la Police Nationale et des Gardiens de la Paix à des fins électorales, vous n'en sortirez pas grandi .



Les 23 policiers nationaux blessés en intervention sur votre commune en un mois méritent mieux que votre irrévérence… à minima votre reconnaissance.



UNITE SGP POLICE FO EST FIER DE NOS COLLEGUES GARDIENS DE LA PAIX ET BRANDIT HAUT ET FORT LES COULEURS DE LA POLICE NATIONALE N.P Lu 74 fois





