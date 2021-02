Communiqué Réaction au couvre-feu à La Possession

Par Vincent RIVIERE - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 07:57





Nous demandons à la municipalité, puisque cela n'a pas encore été fait, de mettre en place de réelles mesures pour freiner la propagation du virus sur la commune.



Nous demandons à la mairie doit s'inspirer de ce qui a été réalisé sur d'autres communes de La Réunion : réfléchir à l'installation de plexiglas dans certains lieux problématiques des écoles

encadrer les brassages de population aux abords des écoles

procéder à une distribution de masque

limiter les fréquentations et renforcer les contrôles des gestes barrières dans les lieux recevant du public

réaliser une campagne de dépistage massive en lien avec l'ARS

demander davantage de ligne de bus pour pouvoir installer une distanciation dans les transports en commun. Toutes ces mesures auraient du être prises depuis plusieurs semaines et peut-être que La Possession aurait pu éviter ce future couvre-feu.



