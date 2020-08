Ré-apprenons les valeurs de respect de l'autorité

S’il y a bien une valeur essentielle pour vivre dans une société harmonieuse c’est bien celle du RESPECT.



Or, à quoi assistons-nous impuissants depuis quelques décennies, c’est à la disparition inquiétante du respect de toute forme d‘autorité : Tous nos représentants et ceux qui ont vocation à nous protéger : Elus, Policiers, Enseignants et même Pompiers, Soignants ; Parents … sont de plus en plus contestés au quotidien et même agressés au point parfois de baisser les bras et renoncer à exercer leur fonction.



Les causes sont multiples : laxisme et démagogie de nos gouvernants, réduction voire absence de toute sanction pénale, démission des parents, absence de toute éducation …



Or, depuis notre naissance, nous avons absolument besoin de piliers pour nous « construire » et faire de nous des êtres respectueux, responsables et épanouis : cela commence par une éducation et un suivi parental, se poursuit par un apprentissage des valeurs essentielles à une vie harmonieuse en société via l’Ecole de la République et doit se prolonger par des règles de vie en société mettant au même niveau nos droits et nos devoirs ce qui est de la responsabilité de nos gouvernants.



Aujourd’hui nombreux sont ceux qui ont démissionné et baissé les bras, des parents qui n’éduquent plus, à nos gouvernants qui ne sont pas toujours des « modèles » et qui par démagogie ont renoncé à nous former à la citoyenneté et à la vie en société.



Est-il déjà trop tard pour inverser la tendance ? En tout cas il est urgent d’agir et de modifier nos comportements avant de tomber dans une anarchie généralisée.



Cela commence par le bon exemple venant d’en-haut : des gouvernants, élus ou non, et des policiers qui doivent devenir irréprochables sous peine de sanctions exemplaires, et doivent légiférer pour nous redonner une école de la République mettant en valeur les principes de « Liberté, Egalité, Fraternité » mais aussi de Responsabilité et de Respect de l’Autorité via la remise en place à l’école de l’Education Civique et des valeurs essentielles …de respect de l’Autre, de l’Environnement …



Cela doit absolument se poursuivre par une plus grande implication parentale dans l’éducation harmonieuse et le suivi de leurs enfants auxquels il faut apprendre qu’ils ont aussi des devoirs… Les parents démissionnaires étant responsables des agissements de leurs enfants mineurs devraient être sanctionnés en conséquence : stages d’éducation parentale et à la citoyenneté, travaux d’intérêt général pour rembourser le montant des préjudices, sanctions pécuniaires si nécessaires ( réduction des allocations familiales par ex). D’autres pistes restant à étudier.



Il est donc plus que temps de ré-apprendre la citoyenneté et les valeurs fondamentales d’une vie harmonieuse en société avant qu’il ne soit trop tard.



Patrice Louaisel

Psychologue