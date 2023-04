Re-Bird ou l’urgence de faire corps avec la terre !

« Re-Bird i sone, i kri, i monte le doi pou di na pi le tan pou perde kestion ladaptasion lumin dann in teritoir rouver si tout bann zespes ansanm avek, in min i lave lot… », cet extrait du texte de Colette Pounia, commissaire de l’exposition « Re-bird », résume totalement l’exploration artistique de Clotilde Provansal.



L’Artothèque accueille depuis ce vendredi 28 avril et ce jusqu’au 30 septembre, l’exposition Re-Bird. Le vernissage s’est déroulé ce jeudi 27 avril en présence de Béatrice Sigismeau, Vice-Présidente du Département en charge de la culture, de Catherine Chane-Kune, directrice de la culture et de Colette Pounia, commissaire artistique de l’exposition.



L’histoire artistique entre Clotilde Provansal et les équipements culturels du Département a commencé depuis 2015. Le Muséum d’histoire naturelle accueille alors son « Minotaure ». On la retrouve en train d’ausculter des troncs d’arbre à l’occasion des 30 ans de l’Artothèque lors de l’exposition « Mutual Core ». En 2021, l’artiste y présente également sa série de « Trachéoscopies » dans l’exposition collective « Panorama 2 ».



« Re-Bird » est comme un aboutissement de toutes ces explorations. En 2023, le ton est plus grave comme l’exige l’urgence de la situation. Installations artistiques, vidéos et présentations interactives invitent à l’exploration des frontières floues entre l’humain et le monde animal.



« C’est une forme de renaissance (Rebirth, en anglais) de notre talentueuse artiste qui fait le choix de se questionner, et de questionner aussi le monde, sur des thématiques qui lui sont chères, la transformation, l’hybridation, la métamorphose, l’interconnexion, ou encore la symbiose », a expliqué Béatrice Sigismeau.



« Re-Bird » montre en effet l’urgence de l’adaptation de l’humain à un territoire élargi à toutes les espèces en interrelation, l’une se nourrissant de l’autre. Il s’agit aussi pour la plasticienne de transcrire une réalité dans laquelle elle vit désormais en portant attention aux valeurs de la culture créole ainsi qu’à ces pratiques sociales.

Clotilde Provansal est une artiste plasticienne qui vit et travaille à La Réunion. Elle a passé son enfance au Tchad, en Algérie, en métropole et à La Réunion. Elle a développé un laboratoire d’art conceptuel, le laboratoire des Hybrides où elle interroge l’imaginaire scientifique de l’île tropicale à travers une recherche sur le geste et l’hybridité.



Du 28 avril au 30 septembre 2023

Artotheque, 26 rue de Paris, Saint-Denis

Horaires : 9h30-17h30 tous les jours sauf le lundi

Entrée gratuite