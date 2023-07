Rdv à nos déchèteries éphémères de La Possession et du Plate ce samedi

Ousa et kansa ?

La déchèterie éphémère de La Possession se trouve au niveau du parking situé à l’angle des rues Emmanuel Texer et Baptiste Justin. Elle est ouverte tous les 2e samedis du mois de 8h à 15h.

La déchèterie éphémère du Plate (Saint-Leu) se situe sur la place Maxime Laope. Elle est ouverte tous les 2e samedis du mois de 8h à 15h.

Dans les caissons des déchèteries éphémères, vous pouvez y déposer vos déchets végétaux , vos encombrants et vos Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E) , de 8h à 15h,et dans les Trokali Mobiles, vous pouvez apporter des objets encore en bon état, dont vous n’avez plus utilité. Vous pourrez aussi récupérer à votre tour des objets qui vous intéressent !► Nous vous rappelons que les déchèteries fixes sont à votre disposition également 7 jours sur 7.