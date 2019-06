Razzia dans le lagon de la Saline-les-Bains : Deux pêcheurs sous-marins interpellés

Les deux pêcheurs risquent gros. Dans la nuit du 25 au 26 juin 2019, ils ont été pris en flagrant délit de pêche sous-marine dans le lagon de la Saline les Bains par les gardes assermentés de la Réserve Marine et des gendarmes.



Leur matériel de pêche a été saisi. Le butin des deux hommes est assez impressionnant: 96 poissons perroquets, murènes, macabits, capucins, chirurgiens... et un crabe ont été pêchés, soit 51 kg de prises au total.



"Pour des raisons sanitaires et par principe de précaution, l'ensemble des prises ne peuvent pas être utilisées à des fins alimentaires mais seront valorisées au travers de relevés morphologiques par la cellule locale de l'IFREMER avant d'être détruites par une société d’équarrissage", indique la Réserve marine.



L’autorité rappelle que "la pêche sous-marine de nuit est une pratique illégale fortement préjudiciable à l'équilibre écologique de nos récifs coralliens et les agents de la Réserve Marine sont vigilants au respect des règlements de pêche établis dans la Réserve Marine".

La pêche étant illégale dans la réserve marine, les deux pêcheurs risquent des amendes pouvant monter jusqu'à 22 500 euros.