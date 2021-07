A la Une . Rayon de 10 km à respecter: Quelles pièces justificatives présenter ?

Se déplacer durant le confinement version 2021 sera soumis à la présentation d'une pièce d'identité. En cas de contrôle, vous devrez présenter votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 18:27

Le préfet de La Réunion adopte une toute nouvelle formule de restriction des déplacements. Le couvre-feu et le confinement sont combinés en fonction des heures de la journée.



Si concernant le couvre-feu, l'attestation de déplacement reste inchangée, le confinement version 2021 permettra de se déplacer dans un rayon de 10 km autour de chez soi du lundi au samedi et de 5 km le dimanche.



Dans ce rayon, en cas de contrôle des forces de l'ordre, il vous faudra "simplement vous munir d'un justificatif de domicile ainsi que de sa pièce d'identité", annonce le préfet Jacques Billant.





