Raynaud Sadon reçu par le Président du Département

Si les amis et la famille le surnomment Nono, pour son coach, Patrick Fiori, Raynaud est son petit rayon de soleil. Un rayon de soleil qui illumine La Réunion entière depuis qu’il a remporté avec brio la finale de The Voice Kids.



Raynaud Sadon, du haut des ses 11 ans a conquis la majorité du public avec son interprétation magistrale d’une chanson de Jean Jacques Goldman « Puisque tu pars ».

Pour le féliciter et rendre hommage à sa famille, le président du Département de La Réunion Cyrille Melchior l’a reçu au Palais de la Source.



Après 48 heures de folie, c’est pourtant un jeune garçon souriant qui prend le temps de saluer tout le monde en arrivant au Palais de la Source du Département, entouré de ses parents, Nelly et Dominique, de son frère et de sa belle soeur.



Depuis sa victoire samedi soir, Raynaud est sur un petit nuage mais il ne réalise pas complètement son exploit. « Cette victoire m’a apporté beaucoup d’émotion. Je ne réalise toujours pas aujourd’hui que j’ai gagné. Ce que j’ai fait sur scène c’est dégager du plaisir, du bonheur et chanter avec le cœur.



Un parcours exemplaire et une victoire qu’il a dédié aux Réunionnais. « C’est important de recevoir Raynaud parce que Raynaud nous a fait rêver. Il a tellement bien représenté La Réunion que La Réunion lui est reconnaissante. Tout l’amour qu’il a exprimé en chantant d’aussi belles chansons françaises pour nous. C’est un honneur d’avoir un jeune Réunionnais aussi brillant. », a déclaré Cyrille Melchior au jeune chanteur.

La famille originaire de la Plaine des Cafres a été reçue en héros ce lundi à leur descente d’avion.



« J’étais pressé de rentrer car La Réunion, mes amis et ma famille me manquaient beaucoup », explique Raynaud. Et au Tampon c’est un accueil VIP qui lui a été réservé par ses proches.

« Sa carrière de chanteur est lancée et on fera tout pour qu’il puisse réaliser son rêve », précisent ses parents. Une famille aimante et protectrice, des ingrédients indispensables pour que Raynaud continue à vivre sa vie d’enfant comme tous les jeunes de son âge tout en continuant à chanter. Il envisage d’ailleurs l’écriture de ses futures chansons puisque la victoire à The Voice Kids lui ouvre les portes des studios d’enregistrement.



19 de moyenne générale



C’est sa belle-sœur Emilie qui l’a inscrit au concours et désormais c’est elle qui veille au bien-être professionnel de son protégé.

Car le petit Raynaud Sadon, cet être à part avec un don particulier, ne se rend sans doute pas compte de l’impact de sa voix sur son public. Celui qui a commencé à chanter à l’âge de 3 ans avec sa maman n’est pas comme tous les enfants de son époque. Ses références musicales, les chansons sentimentales ou celles des années 80.



C’est d’ailleurs avec son 45 tours de Demis Roussos qu’il a traversé le concours « The Voice Kids ». Aux auditions à l’aveugle, c’est sur une chanson de son idole « Goodbye my love Goodbye » que les quatre coachs se retournent. En demi-finale, il avait chanté « Chiquitita » de Nana Mouskouri. Bref, loin de l’univers du rap ou du hip hop, Raynaud Sadon a fait chavirer les cœurs des français puisque pour rappel La Réunion n’a pas eu le droit de voter pour son candidat.



Raynaud qui après des vacances bien méritées va retrouver les chemins de l’école. Il a d’ailleurs d’excellents résultats scolaires puisqu’il affiche un 19 de moyenne générale. « En plus il est brillant aussi dans ses études. Brillant en chanson… il faut accompagner cet enfant de La Réunion. Moi je suis fier, je le félicite. Bravo à ses parents, à tout son entourage, à toutes les personnes qui l’accompagnent. C’est un honneur pour La Réunion d’avoir des enfants qui réussissent ! Aujourd’hui, Raynaud c’est un ambassadeur de La Réunion ! », a ajouté Cyrille Melchior.



A ce titre, le Président du Département, lui a remis la médaille Départementale du Mérite pour son parcours artistique exceptionnel !



Raynaud, un habitué des petites scènes notamment aux côtés de la 3ème jeunesse avec les fameux rendez-vous de Joël Bègue sera ce dimanche au Jardin de l’Etat pour la Journée Départementale des Personnes Agées organisée dans le cadre du Salon Séniors. Un peu plus tard, il sera sur la scène des Florilèges au Tampon pour rendre hommage à une autre de ses idoles Johny Halliday.

Un juste retour là où tout a commencé…





