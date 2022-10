Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Raviver la flamme de la mémoire





C'est Sophie Arzal, Vice-présidente du Conseil départemental, qui représentait la Collectivité à l'accueil de la délégation de la flamme, arrivée ce mardi 25 octobre, à la base aérienne de Rolland Garros.



Se souvenir, ne pas oublier ces milliers de soldats qui ont donné leur vie lors des deux guerres mondiales mais également lors d'autres conflits dans lesquels la France s’est engagée. En 1921, la première guerre mondiale s’achève… On décide alors d’installer une tombe sous l’arc de Triomphe, celui du soldat inconnu mort pour la France. Il s’agit d’honorer les soldats tombés pour défendre la mère patrie et parvenir à la victoire. Pour que le souvenir ne s’éteigne jamais, une flamme est allumée depuis le 11 novembre 1923.



A l’occasion du centenaire de la création de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMHL), différentes cérémonies d’accueil de la flamme sont organisées un peu partout sur le territoire depuis l’année dernière.



La Réunion est le seul département ultra marin à accueillir la flamme du soldat inconnu. Une délégation composée de jeunes et d’accompagnateurs est partie le 16 octobre dernier récupérer la flamme. Elle arrive dans l’île ce mardi et à cette occasion, une cérémonie d’accueil est organisée à la Base Aérienne 181. La flamme partira alors à la rencontre des populations des 24 communes. Et surtout à la rencontre des jeunes car l’objectif de la SMLH est d’honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France et plus particulièrement les 1400 poilus qui ont laissé leur vie lors de la première guerre mondiale. Il s’agit aussi pour notre jeunesse de s’approprier l’histoire de cette flamme pour en faire un devoir de mémoire et de transmission.



Plusieurs acteurs sont à l’origine de l’organisation de la venue de la flamme dans notre île, le SMLH, les services de l’Etat, les Forces Armées de la Zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), le Rectorat, les collectivités territoriales, les associations patriotiques et les jeunes Réunionnais.



Un programme très chargé attend la flamme qui réalisera un exploit en gravissant les pentes du Piton des Neiges le 30 octobre. Au-delà du circuit journalier à travers les communes, une journée pique-nique partage intergénérationnelle est prévue au champ de foire de Bras-Panon le 10 novembre. Sera organisé, par la SHLMR, le Département, la Région, les FAZSOI ou encore les anciens combattants, un concours portant sur le devoir de mémoire autour de la flamme et les meilleurs projets seront récompensés lors d'une remise de prix.



Enfin, lors de la cérémonie du 11 novembre, la flamme devrait remonter toute la rue de Paris, se poser au monument de la victoire pour la cérémonie, et achever son parcours au Jardin de l’Etat. Le public pourra alors lui rendre hommage. S’il est un symbole d’un sacrifice ultime pour son pays, c’est bien celui représenté par la flamme du soldat inconnu qui brûle sous l’arc de Triomphe à Paris. Pour que le devoir de mémoire reste intacte et pour que ce symbole de la liberté, de l’égalité et de la fraternité soit transmis à la jeune génération, un tour de France de la flamme a été entamé l’année dernière. La Réunion accueillera sur ses terres et dans les 24 communes la flamme du soldat inconnu .C'est Sophie Arzal, Vice-présidente du Conseil départemental, qui représentait la Collectivité à l'accueil de la délégation de la flamme, arrivée ce mardi 25 octobre, à la base aérienne de Rolland Garros.Se souvenir, ne pas oublier ces milliers de soldats qui ont donné leur vie lors des deux guerres mondiales mais également lors d'autres conflits dans lesquels la France s’est engagée. En 1921, la première guerre mondiale s’achève… On décide alors d’installer une tombe sous l’arc de Triomphe, celui du soldat inconnu mort pour la France. Il s’agit d’honorer les soldats tombés pour défendre la mère patrie et parvenir à la victoire. Pour que le souvenir ne s’éteigne jamais, une flamme est allumée depuis le 11 novembre 1923.A l’occasion du centenaire de la création de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMHL), différentes cérémonies d’accueil de la flamme sont organisées un peu partout sur le territoire depuis l’année dernière.La Réunion est le seul département ultra marin à accueillir la flamme du soldat inconnu. Une délégation composée de jeunes et d’accompagnateurs est partie le 16 octobre dernier récupérer la flamme. Elle arrive dans l’île ce mardi et à cette occasion, une cérémonie d’accueil est organisée à la Base Aérienne 181. La flamme partira alors à la rencontre des populations des 24 communes. Et surtout à la rencontre des jeunes car l’objectif de la SMLH est d’honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France et plus particulièrement les 1400 poilus qui ont laissé leur vie lors de la première guerre mondiale. Il s’agit aussi pour notre jeunesse de s’approprier l’histoire de cette flamme pour en faire un devoir de mémoire et de transmission.Plusieurs acteurs sont à l’origine de l’organisation de la venue de la flamme dans notre île, le SMLH, les services de l’Etat, les Forces Armées de la Zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), le Rectorat, les collectivités territoriales, les associations patriotiques et les jeunes Réunionnais.Un programme très chargé attend la flamme qui réalisera un exploit en gravissant les pentes du Piton des Neiges le 30 octobre. Au-delà du circuit journalier à travers les communes, une journée pique-nique partage intergénérationnelle est prévue au champ de foire de Bras-Panon le 10 novembre. Sera organisé, par la SHLMR, le Département, la Région, les FAZSOI ou encore les anciens combattants, un concours portant sur le devoir de mémoire autour de la flamme et les meilleurs projets seront récompensés lors d'une remise de prix.Enfin, lors de la cérémonie du 11 novembre, la flamme devrait remonter toute la rue de Paris, se poser au monument de la victoire pour la cérémonie, et achever son parcours au Jardin de l’Etat. Le public pourra alors lui rendre hommage.





Dans la même rubrique : < > Le Département souhaite une joyeuse fête à celles et ceux qui célèbrent le Dipavali Le Département lance son premier Budget d'Initiative Citoyenne (BIC)