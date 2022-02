Faits-divers Ravine des chèvres : Une voiture sur le toit et des bouchons

Un accident s'est produit vers 8 heures ce mardi matin sur la RN2, direction St-André. Une voiture a percuté la rampe de sécurité et se trouve sur le toit. En attendant l'évacuation du véhicule, la direction des routes annonce 7 kms de bouchon. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 08:24

Vers 8 heures ce mardi matin, un accident s'est produit sur la 4 voies direction Sud-Nord à Ste-Suzanne, à la hauteur de la Ravine des Chèvres. Une voiture se trouve sur la toit. La conductrice est évacuée par les secours. On actuellement déplore plusieurs kilomètres de bouchons sur ce tronçon.





