Ravine des cabris : Un couple blessé dans un grave accident de la circulation

Ce jeudi en début de matinée, un couple a été percuté par un véhicule qui a perdu le contrôle. Les secours sont sur place. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 09:20

Un homme de 43 ans et une femme de 33 ans ont été, ce jeudi matin vers 9 heures, percutés par un véhicule à la Ravine des Cabris. Celui-ci roulait chemin Juliette Dodu lorsqu'il a foncé sur le couple. Selon des témoins, ils venaient de déposer leurs enfants à l'école pour l'avant dernier jour de classe avant les vacances scolaires.





Selon nos informations, l'automobiliste serait un jeune conducteur âgé de 22 ans. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture mais ne souffrirait d'aucune blessure. Dans sa course folle, son véhicule aurait percuté un poteau électrique. Sur place, les témoins indiquent qu'il a vraisemblablement été aveuglé par le soleil.

Deux chiens également percutés



Deux chiens, qui appartiendraient au couple, ont également été victimes de la voiture folle. L'un d'eux s'est enfui alors que l'autre a été pris en charge par la famille et conduit chez un vétérinaire.



Les secours, pompiers et SMUR, sont sur place et prodiguent les premiers soins aux deux blessés.