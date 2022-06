La grande Une Ravine des Cabris : Quand des makotes confondent ravine et poubelle

À la Ravine des Cabris, une internaute a découvert une ravine jonchée de déchets. Un exemple parmi beaucoup (trop) d'autres de la makoterie de certains habitants. Par N.P - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 13:20

Certains ne savent visiblement pas faire la différence entre une poubelle et une ravine... Un nouveau cliché envoyé par une Zinfonaute vient illustrer la makoterie dans toute sa splendeur. Bouteilles en plastique, cannettes, étendoir à linge, panier à linge ou encore sachets ont été bazardés dans la ravine. Autant de déchets qui finiront leur course dans l'océan, emportés par les pluies.



"Je ne sais pas comment faire pour que les gens prennent conscience pour la propreté de notre île. Je me promène régulièrement autour de la Ravine des Cabris car j'habite là-bas, j'emprunte plein de chemins de traverse ainsi que les routes principales avec des sacs poubelles et je ramasse ce que je peux", exprime Sylvie, désemparée. "Des fois, ce sont des bouteilles de verre, des fois du plastique, et là je passe près d'une ravine sur la route du canal et voici ce qui était versé dedans".



Un peu de volonté ne ferait pas de mal



"Les gens chargent leur voitures avec des déchets de toutes sortes et jettent tout dans la ravine. Effectivement, c'est plus facile de mettre leur m**** dans la ravine que d'aller déposer leurs ordures dans les déchèteries (il y en a deux à la Ravine des Cabris) ou de mettre leurs encombrants au point de ramassage", s'agace-t-elle ."Le ramassage se fait tous les 15 jours, il suffit de vérifier les dates sur le calendrier distribué par la CIVIS".



Malgré ce constat affligeant, la Saint-Pierroise compte bien continuer à faire son possible pour son île. "Je continuerai quand même à ramasser des déchets avec mes petits moyens." Et de lancer : "Et si la mairie proposait d'accompagner des volontaires avec des petits camions afin de pouvoir charger tous ces déchets ?"