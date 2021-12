A la Une . Ravine des Cabris : Des travaux à proximité des classes

Depuis près de trois semaines, des travaux de voiries sont réalisés à côté de l’école Jean-Paul Sartre à la Ravine des Cabris. Entre les bruits, les odeurs de goudron et la poussière, de nombreux élèves ont été perturbés par ces travaux. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 13:07

Depuis trois semaines, les élèves, le personnel et les riverains doivent composer avec le chantier qui jouxte l'école Jean-Paul Sartre, située à la Ravine des Cabris. En plus du bruit causé, les travaux génèrent également de la poussière qui entre dans les classes. En conséquence, les enseignants sont obligés de maintenir les fenêtres fermées pour éviter les nuisances, allant contre les prescriptions pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.



Une situation jugée intolérable pour les élèves, d’autant que ces travaux tombent en pleine période d’évaluation. "C’est un manque de respect pour les élèves. Pourquoi ne pas avoir fait ces travaux pendant les vacances", regrettent certains parents.



