Ravine Daniel : Saint-Paul engagée contre les maladies chroniques

Dépistage du diabète, mesure de la pression systolique et de l’indice de masse corporelle ont aussi été proposés. Cette opération organisée sur le territoire saint-paulois s’est déroulée en partenariat avec l’AURAR* grâce au passage de la Karavan ODHIR (Obésité, Diabète, Hypertension ou encore Insuffisance Rénale chronique) ce 19 janvier.



L’intérieur de ce fourgon sanitaire est spécialement aménagé et doté d’équipements spécifiques. Ce dispositif innovant vise à prévenir l’apparition des complications chez les patients chroniques. Ce rendez-vous facilite en effet l’accès à des consultations spécialisées au plus près de la population de la commune, directement dans les Bassins de vie. Cela renforce aussi la coordination entre professionnels de santé.



À Saint-Paul, la santé accessible à toutes et à tous, sur l’ensemble du territoire, représente un enjeu majeur. La volonté est d’accompagner les Saint-Pauloises et des Saint-Paulois durant les différentes étapes de leur vie. La priorité est de prendre soin d’eux. C’est le sens du Contrat Local de Santé (CLS), de deuxième génération, bientôt signé par la commune avec ses partenaires institutionnels.



Pour rappel, la Ville a été la première commune de La Réunion à signer son premier CLS en 2012.

*L’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel à La Réunion