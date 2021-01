National Rave-party géante en Bretagne : Plus de 1200 verbalisations, les autorités sanitaires inquiètes

Une fête illégal a rassemblé près de 2500 fêtards, en Bretagne. Plus de 1200 verbalisations ont été dressées, et au moins cinq personnes interpellées. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 2 Janvier 2021 à 18:11 | Lu 104 fois

Plus de 1200 verbalisations ont été dressées lors d'une rave party organisée en Bretagne, près de Lieuron, dans le sud de Rennes. Au moins cinq personnes ont été interpellées.



"Camion, matériel de sons et générateurs ont été saisis", a indiqué Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur. "L’enquête se poursuit et les gendarmes poursuivent leurs investigations et leurs contrôles afin que cet événement illicite soit durement sanctionné."



La fête avait débutée jeudi soir pour célébrer le nouvel an et n'a pris fin que dans la matinée ce samedi. Le soir du réveillon, les gendarmes avaient tenté en vain "d’empêcher cette installation et ont fait face à la violente hostilité de nombreux teufeurs", a indiqué vendredi la préfecture d'Ille-et-Vilaine.



En pleine crise sanitaire, l'événement illégal a rassemblé près de 2500 personnes. Les autorités sanitaires s'inquiètent d'une possible large diffusion du virus. L'ARS de Bretagne appelle les participants à s'isoler pendant 7 jours et à se faire dépister à l'issue de ce délai.





Publicité Publicité