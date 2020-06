Rave party à la Rivière des Remparts : Contrôlés sous effet, des fêtards perdent leurs permis

Côté gendarmerie, ce sont 64 infractions qui ont été constatées lors des contrôles routiers menés ce week-end. Au total, 15 permis ont été retirés, et un véhicule mis en fourrière. Au cours des deux nuits écoulées, les militaires sont intervenus sur les lieux de 19 accidents, dont 2 aux conséquences corporelles graves. Huit des 19 accidents ont pour origine une consommation d'alcool ou de stupéfiants voire les deux.



Parmi les faits particuliers, dimanche matin, les gendarmes étaient mobilisés à la Rivière des Remparts (Saint-Joseph) où une Rave Party s'est déroulée au cours de la nuit. "Le bilan est édifiant puisque trois conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants (2 zamal et 1 cocaïne) et deux conduites sous emprise de l'alcool contraventionnelles ont été relevées" rapporte la gendarmerie. De plus un automobiliste a cumulé conduite sous emprise de l'alcool (0.61 mgl), du zamal, et défaut de contrôle technique. Un autre conducteur a été contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Ces fêtards ont tous perdu leur permis de conduire.



En outre, vendredi après-midi, en agglomération de L’Étang-Salé, un jeune conducteur a été testé positif au cannabis. "L'enquête démontre que l'intéressé se trouve en défaut de permis de conduire, la voiture n'est pas couverte par assurance. Le contrôle technique est périmé et le certificat d'immatriculation est toujours au nom de l'ancien propriétaire", indique la gendarmerie. En attendant de répondre de ses actes devant la justice, son automobile a été placée en fourrière.



Samedi, à Saint-Pierre, plusieurs infractions graves génératrices d'accidents ont été relevées, parmi lesquelles deux conduites sous emprise de l'alcool dont 1 délictuelle (taux 0.64 mgl). Trois infractions pour conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, deux non-ports de la ceinture de sécurité et deux usages de téléphone ont en outre été matérialisés.

À Saint-Paul, quatre conduites sous emprise de l'alcool et une après avoir fait usage de produits stupéfiants ont été matérialisées. Dimanche après-midi, 16 automobilistes ont été contrôlés au-dessus de la vitesse maximale, dont deux ont perdu leur permis de conduire pour des excès de vitesse de plus de 40 KM/H.Entre Sainte-Marie et Saint-Benoît, quatre automobilistes ont été verbalisés, dont un circulait sans permis de conduire ; et à Sainte-Suzanne, un conducteur est testé positif au cannabis, avec un permis non valide.trois opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été menées, permettant de relever 19 infractions, dont 7 délits. Trois conduites sous l'effet de l'alcool ont été constatées (taux compris entre 0,57 et 1,01 mg / l d'air expiré), deux défauts d'assurance, un défaut de permis et un refus d'obtempérer.Au cours de ces différents contrôles, les forces de l'ordre ont aussi constaté 12 autres diverses contraventions au Code de la route.