A la Une .. Ravate et Goulamaly toujours dans les 500 plus grandes fortunes de France

Alors que 42% de la population réunionnaise vit sous le seuil de pauvreté national, notre île abrite également certaines des plus grandes fortunes de France. Selon le classement annuel du magazine Challenges, les groupes Goulamaly (Antenne Réunion, Zeop, Mauvilac) et Ravate (Ravate, S’Center, Weldom) y figurent toujours, alors que Jacques de Chateauvieux et Armand Apavou en sont sortis l’année dernière. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 10:30 | Lu 591 fois

Avec une fortune évaluée à 190 millions d’euros, le groupe familial Goulamaly, à la tête des entreprises Zeop, Antenne Réunion, ou encore Mauvilac, se pose cette année à la 440ème position du classement annuel du magazine Challenges.



Des chiffres qui donnent le vertige sur une île où 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le chômage s’élève à plus de 20%. Et pourtant le groupe n’est pas le seul dans ce classement.



Le groupe Ravate, célèbre chaîne de magasins, et qui possède également Leroy Merlin et Weldom, se place cette année à la 452ème position, avec une fortune évaluée à 180 millions d’euros.



Les deux groupes réunionnais ont tout de même reculé de plusieurs dizaines de places dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France 2020, comme le relève Le Quotidien.



Leurs confrères millionnaires Jacques de Chateauvieux et Armand Apavou eux n’y figurent plus pour la deuxième année consécutive.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité