Ravate.com, une véritable marketplace péi

Ravate.com développe sa gamme de produits et propose désormais des produits de marchands tiers, devenant ainsi une véritable marketplace péi.En plus de l’électroménager, la décoration et le bricolage déjà présents, le site e-commerce met en avant de nouveaux univers tels que le Hightech, le jouet, l’animalerie. D’autres secteurs pourraient très certainement venir étoffer cette offre. Aujourd’hui www.ravate.com présente plus de 25.000 produits en ligne, de quoi répondre aux envies de chacun, d’autant plus en cette période de soldes.Le groupe Investit également dans les services :- La livraison offerte, sur toute l’ile pour toute commande de plus de 49€- Le choix de la date de livraison (dans un délai de 15j)- Le paiement en 3 ou 4 fois sans fraisDepuis quelques jours, www.ravate.com propose le paiement différé « Achetez tout de suite, payez dans 15 ou 30 jours, sans frais », une grande première sur les sites e-commerce locaux.Le client reste au centre des préoccupations de Ravate.com . Une assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h, mais le site souhaite aller plus loin et renforcer la qualité de ses services. Parmi les chantiers à venir, une assistance téléphonique plus accessible et une optimisation des délais de livraison, un argument rassurant pour nos achats de fin d’année (Noël, Back Friday…).