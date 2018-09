Ravate, Bureau Vallée et la police municipale cambriolés: Le procès renvoyé

Ce renvoi au Le meneur supposé du "Gang des toits" de Saint-André était attendu en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce vendredi. Son procès a été une nouvelle fois renvoyé, faute pour son avocat de pouvoir rester au tribunal au-delà de 13H, alors que les audiences s'éternisent au palais de justice depuis ce matin.Ce renvoi au

intervient après une première audience avortée le 31 août et à l'issue de laquelle il était ressorti libre du tribunal, placé néanmoins sous contrôle judiciaire.

Devant répondre de trois vols et un recel entre juin et août, il est soupçonné d'être à la tête d’un réseau de cambrioleurs responsables de plusieurs vols à Saint-André.



Parmi les victimes, Ravate, Bureau Vallée et d'autres boutiques. Même la police municipale de Cité Fayard a eu droit à sa visite nocturne pour un préjudice total qui s’élève à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

28 septembre