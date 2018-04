A la Une . Rats à la Ravine des Cabris: La colère gronde chez les parents d'élèves

Les parents sont mécontents et veulent le faire savoir. Ils sont une petite trentaine à s'être mobilisés ce lundi matin devant l'école maternelle Célimène, à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre), pour protester contre la présence de rats dans l'établissement scolaire.



"Sécurité de nos enfants", "enfants en danger", peut-on lire sur les panneaux brandis par certains parents bloquant la route pour se faire entendre, le rongeur étant vecteur de la leptospirose. Une opération menée sous le regard des forces de l'ordre. Depuis 11 heures, le blocage a laissé place à un barrage filtrant.



Mobilisation de plus grande ampleur à prévoir mardi



Selon nos informations, cet établissement situé entre deux terrains en friche fait face à cette problématique depuis plusieurs années. Les épisodes pluvieux des derniers mois auraient contribué à amplifier le phénomène.



Des pièges ont été installés le vendredi 6 avril dernier, mais la quantité de rats serait telle que des déjections continuent d'être constatées, dans les classes et même à la cantine. Le temps du nettoyage, les enfants concernés sont placés dans d'autres classes, ce qui peut perturber le bon déroulement des cours, est-il souligné. À noter également qu'un cas de gale a été observé dans cette école.



Ce matin, les services municipaux se sont rendus sur place. Une réunion a également eu lieu en mairie. Une rencontre qui n'a pas donné satisfaction aux parents, aucune date n'ayant été donnée pour l'opération de dératisation évoquée. Une mobilisation de plus grande ampleur est à prévoir ce mardi. Deux autres écoles pourraient s'y joindre.



Prisca Bigot sur place



