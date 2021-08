Ratenon sur les intempéries : "​Avec le changement climatique, ces épisodes risquent de se répéter"

Actuellement hors du Département, je tiens à apporter mon soutien à la population du sud de l’île qui a subi les intempéries du week-end, notamment les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe. Saint-Philippe avait déjà subi ce type de phénomène au mois d’avril 2021 et j’avais pu constater les dégradations lors d’une visite sur les lieux, mais cette fois avec plus d’intensité et de dégâts.



Avec le changement climatique, ces épisodes risquent malheureusement de se répéter avec son lot de désolation, routes emportées, les champs ravinés, des familles inondées etc. J’ai une pensée pour la personne disparue et toute la famille, mais aussi pour l’ensemble des habitants qui ont subi de plein fouet ces intempéries. Je salue la réactivité des gouvernants (Préfet, Région, Département et AMDR), et souhaite que les solutions annoncées arrivent rapidement sur le territoire. Par ailleurs, en ma qualité de Député, je prends acte des déclarations du Préfet en matière d’aide aux communes, aux agriculteurs, aux chefs d’entreprise etc.



D’autre part, la violence des intempéries démontre, encore une fois de plus, que l’écoulement des eaux est une priorité en matière de politique de protection des biens et des personnes. Un plan ravine sur l’ensemble de l’ile associant État, Région, Département et Municipalité est plus que jamais nécessaire.