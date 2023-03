Communiqué Ratenon salue cette mobilisation dans la détermination et le calme

Dans un communiqué le député salue la mobilisation du jour contre la réforme des retraites. Par NP - Publié le Mardi 7 Mars 2023 à 15:53

Communiqué du député Jean Hugues Ratenon :



"Nout’ tout’ solidaires : ansamb nou lé pli fort "



Ce 07 mars, la population Réunionnaise est dans la rue pour la 6ème fois pour refuser le projet de réforme des retraites injuste et injustifiée de Macron et de son gouvernement.

Jour après jour, le travail d’explication de l’intersyndicale et de certains parlementaires paye. La population comprend qu’elle sera largement perdante. Les travailleurs de tous les secteurs, les jeunes se sont mobilisés. Je salue cette mobilisation dans la détermination et le calme.

Les premières informations dans l’hexagone laissent apparaitre une mobilisation puissante, quasiment tous les secteurs professionnels connaissent des très fortes perturbations.



Ce que disent d’ailleurs tous les sondages depuis le début de l’année : plus de 70% des Français rejettent ce projet de réforme.

J’appelle la population à amplifier encore plus ce mouvement de fond impulsé par l’intersyndicale. Je souhaite que les commerçants, artisans, chefs d’entreprises, agriculteurs, soient solidaires de cette lutte. Tous les élus, tous ceux qui détiennent un mandat du peuple doivent s’exprimer publiquement et assumer leur position sur ce projet de réforme.



Nous ne lâcherons rien. La retraite à 64 ans c’est NON.

En utilisant le 47-1 et en brandissant le 49-3 ce gouvernement s’est disqualifié. Il n’est plus représentatif de la population et des parlementaires. Devant une telle situation de mépris, la parole doit être rendue au peuple. Il faut un référendum.

Macron doit plier.