Ratenon demande le retour des tests pour les voyageurs arrivant à Gillot

La remontée des chiffres de l’épidémie du coronavirus à la Réunion est inquiétante. Dans un communiqué le 09 novembre dernier, le préfet affirme que « le relâchement des comportements en est manifestement la cause. » Et il cite : non port du masque ; retour des pratiques de convivialité : bises, poignées de main ; recrudescence des moments festifs ; etc…



La population est une nouvelle fois accusée mais à aucun moment l’Etat ne se remet en cause. Dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale le 03 novembre dernier, lors de l’examen du projet de loi sur l’état de vigilance sanitaire, je suis intervenu pour demander le rétablissement dans la loi de l’obligation de présenter un test négatif au covid-19 pour voyager en provenance ou à destination des Outre-Mer.



J’ai insisté sur le fait qu’une personne vaccinée peut porter le virus et en contaminer d’autres. Mais comme d’habitude, le Gouvernement et sa majorité n’entendent rien et ont rejeté l’amendement.



Que constatons-nous aujourd’hui ? Les cas repartent à la hausse, la situation sanitaire se dégrade à nouveau. Et que dit le préfet ? C’est la faute de la population !!! Cette population toujours accusée alors qu’elle fait des efforts, acceptent les privations de libertés.

Mais pas un mot sur les touristes et les voyageurs qui viennent et qui repartent sans test négatif !!!C’est de la malhonnêteté intellectuelle. L’Etat ne peut pas comme cela tout le temps se défausser. Si l’épidémie repart, si l’on en arrive à un retour du couvre feu et du confinement : l’Etat est responsable de cette situation.



Je demande donc, à nouveau, à ce que tous les voyageurs qui arrivent à Gillot présentent obligatoirement un test négatif au covid-19 de moins de 72h.



