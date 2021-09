A la Une . Ratenon demande la levée de l'état d'urgence sanitaire et du Pass sanitaire pour les soignants

Monsieur le Premier Ministre,



Le 14 juillet, vous avez décrété l’état d’urgence sanitaire sur le territoire de La Réunion.



Par la suite, la loi du 5 août 2021, avait prorogé le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant cet état d’urgence sanitaire, jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.



Puis, le 11 septembre, vous avez promulgué la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur tous les Outre-mer et ce jusqu’au 15 novembre 2021, quand bien même, certains territoires d’Outre-mer avaient un taux d’incidence en dessous du seuil d’alerte



Monsieur le Premier Ministre,



Considérant que selon l’ARS, le taux d’incidence à La Réunion est de 116/100 000 et est en forte baisse,



Considérant que ce taux d’incidence est largement en dessous du seuil d’alerte,



Considérant les taux d’incidence de certaines Régions de l’Hexagone, et qui eux sont non soumises à l’état d’urgence sanitaire, pour exemple : Les Bouches-du-Rhône 344, Le Vaucluse 174, Le Var 166



Considérant les conséquences de l’état d’urgence sanitaire sur la baisse des activités économiques, Considérant le surpouvoir donné au Préfet de Région du fait de l’état d’urgence sanitaire,



Considérant la volonté de la population Réunionnaise à respecter les gestes barrières,



Pour relancer notre économie, dont certains secteurs sont fortement impactés, pour sortir des restrictions de liberté, et briser l’état anxiogène dont se trouve une forte proportion de la population.



Je vous demande, Monsieur le Premier Ministre, la levée de l’état d’urgence sanitaire à La Réunion.



D’autre part, compte tenu des spécificités des Outre-mer, que nos hôpitaux ne peuvent se priver de personnels soignants, que ce même personnel a fait preuve de beaucoup de courage, que le pass sanitaire n’empêche pas la contamination et que jusqu’à ce jour les clusters sont quasi nuls dans les établissements,



Je vous demande, Monsieur le Premier Ministre, de revenir sur votre décision de l’obligation vaccinale pour l’ensemble du personnel soignant, sur notre territoire. Il est de votre responsabilité de ne pas porter atteinte au fonctionnement des services et in fine à la santé et à la vie des patients. La logique s’applique aussi pour les aides à domicile.



Concernant les pompiers, cette obligation vaccinale est encore moins justifiée du fait de la spécificité des interventions et que le manque de personnel risque aussi de mettre en danger la sécurité des Réunionnais.



Je vous adresse la même demande pour eux et ceci dans l’attente d’une réévaluation de la nécessité du pass sanitaire ou pas pour l’ensemble de notre société.



En conclusion et vu la déclaration de Monsieur Olivier VERAN, lors de la séance des questions au Gouvernement du mardi 7 septembre2021. Il est de votre devoir, de reconnaître que nos services publics doivent fonctionner pleinement pour que cela ne remette pas en cause nos droits fondamentaux que sont l’éducation, le travail, la santé et la liberté.



Dans cette attente, Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de ma très haute considération.





