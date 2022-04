Ratenon demande au préfet de "réagir vite face à cette inflation galopante"

Le communiqué :



Objet : Baisse et blocage des prix



La population réunionnaise subissait déjà la vie chère et peu de solutions ont été trouvées. A cela se rajoute aujourd’hui des augmentations incontrôlées qui ne cessent de mettre à mal le portefeuille des Réunionnais, aujourd’hui la hausse des prix sur les produits de première nécessité devient extrêmement préoccupante.



Aussi, je m’étonne de la teneur des propos du Préfet de la Réunion, paru dans un article d’un média de la place.



Cela veut-il dire que le capitaliste peut autoriser les abus.



Un prix en fonction de l’offre et de la demande oui, nous acceptons mais un prix abusif NON. Si les grandes surfaces peuvent appliquer les prix qu’ils veulent, le Préfet peut saisir de l’OPMR pour bloquer les prix.



Le Préfet peut aussi saisir la répression des fraudes et de la concurrence, afin de vérifier les stocks réels et d’effectuer des contrôles sur d’éventuels abus (gestion des stocks et marges financières), et pas seulement sur la légalité de cette augmentation faramineuse.



D’autre part, le préfet peux vérifier l’état des stocks et s’il s’agit d’une pénurie avérée le Préfet doit tout faire pour le réapprovisionnement de la population.



Je vous demande, Monsieur le Préfet, de réagir vite face à cette inflation galopante, qui une fois encore touche l’ensemble de la population.



Il est de la responsabilité de l’état d’agir et de protéger la population. Trouvez-vous normal que la bouteille d’huile culmine aujourd’hui à plus de 6 euros, au point de provoquer la « révolte de l’huile » ?