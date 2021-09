A la Une .

Ratenon conteste le choix d'attribuer à la Fondation Bardot une étude sur l'errance animale dans les DOM

"Notre dignité n’est pas à vendre", s'exclame Jean-Hugues Ratenon. Le député de La Réunion s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation en lui demandant de corriger le tir. Au cours d'une visio conférence avec le ministère des Outre-mer ce mercredi, le député de la 5ème circonscription a appris que la Fondation Bardot a été désignée pour piloter une étude sur l'errance animale dans les départements et régions d'Outre-mer. Un choix inadmissible au vu du passif entre la fondation et le département de La Réunion, estime le parlementaire. En mars 2019, Brigitte Bardot avait qualifié La Réunion "d’île du diable" et ses habitants de "populations dégénérées". Le député de la France insoumise sera-t-il entendu par Julien Denormandie ?