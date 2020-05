A la Une . Ratenon appelle Jeannick Atchapa à faire front commun contre Daniel Gonthier

Le député demande à Jeannick Atchapa de former un « front commun » pour détrôner Daniel Gonthier de son fauteuil de maire.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 24 Mai 2020 à 17:42 | Lu 668 fois

Dans un communiqué laconique, Jean-Hugues Ratenon, arrivé troisième avec 27,45%, demande à Jeannick Atchapa et ses 29,97% de former une liste commune afin de ravir le fauteuil de Daniel Gonthier. Le député doit réunir ses colistiers mercredi prochain concernant cette demande.



Le communiqué :



Le premier ministre vient d'annoncer la date du second tour de l'élection municipale pour le 28 juin prochain.



Le calendrier étant serré et conformément à mon engagement du TSG (Tout Sauf Gonthier), j'adresse ce jour un courrier à monsieur Jeannick Atchapa, dans cette perspective du 2ᵈ tour des municipales.



Dans cette lettre, je lui réaffirme ma volonté et celle de mon équipe de former un front commun pour offrir aux Panonnais une nouvelle gouvernance. D'autant plus que les résultats du premier tour ont mis en exergue le fait que la population de Bras Panon souhaite un véritable changement.



La réponse est attendue dans les plus brefs délais, car je réunis mon équipe ce mercredi 27 mai à 17h30 pour prendre une décision.



Je précise que cette réunion des colistiers se déroulera dans le respect strict des gestes barrières et des distanciations sociales.



À l'issue de cette rencontre, et en fonction des éléments, le choix de la raison, ou l'obligation d'une triangulaire sera alors communiqué sera alors communiqué à la population via les médias.



Jean Hugues RATENON





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur