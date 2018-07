Ratenon annonce qu'il présentera un candidat dans la 7e circonscription

La Réunion insoumise ne laissera pas les partis traditionnels se disputer seuls le siège vacant de député de la 7e circonscription.



Le député Jean-Hugues Ratenon, chef de file de la France insoumise à l’Assemblée nationale, annonce ce mardi qu’un candidat FI se présentera face aux électeurs de la 7ème circonscription qui comprend les villes des Avirons, de Saint-Leu, de Trois Bassins, de l’Etang-Salé et de certains cantons de Saint-Louis et de Saint-Paul.



Rappelons qu’il y a dix jours, le Conseil constitutionnel a déclaré démissionnaire d’office le député en exercice Thierry Robert. En conséquence, les électeurs et les électrices de cette circonscription seront à nouveau appelés aux urnes dans les trois mois à venir.



La formation emmenée par Jean-Luc Mélenchon fait mystère du candidat qu'elle présentera sur la 7ème. Son visage sera dévoilé la semaine prochaine, promet le cabinet du parlementaire de La Réunion Insoumise. L’an dernier, c’est Perceval Gaillard qui avait réussi l’exploit de rafler la troisième place, avec 11,87% des suffrages exprimés, à l’ex-adjoint de Saint-Paul Emmanuel Séraphin (PLR) et à Sandra Sinimalé (LR). Thierry Robert, désormais frappé d’inéligibilité, avait obtenu 33,87% et Fabrice Marouvin 16,44%.



En présentant un candidat, Jean-Hugues Ratenon dit vouloir "mener un combat sans concession contre les mesures anti-sociales prises par le Gouvernement, notamment contre les personnes âgées, les jeunes, les chômeurs et les personnes en attente d’un logement. Il faut renforcer la première force d’opposition à la politique menée par Macron et son Gouvernement. Dans cette 7ème circonscription, il faut absolument faire barrage à toute forme de « Macron compatible » et à titre personnel il me faut un renfort à l’Assemblée nationale", espère le député.



Le groupe parlementaire La France insoumise compte à ce jour 17 élus à l'Assemblée nationale.