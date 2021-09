Ratenon : "Le pass sanitaire n’est pas valable à La Réunion"

Objet : Retrait du pass sanitaire à La Réunion



Mi-juillet le Préfet de La Réunion Monsieur Jacques BILLANT communique, je cite : « Le passe sanitaire est applicable depuis le 21 juillet pour accéder aux lieux et évènements de loisirs et de culture. C’est le cas notamment pour les salles de spectacles, cinémas, musées, expositions ou encore pour tout évènement culturel, sportif, ludique ou festif », etc etc etc.



Le 1er août, le Ministre des Outre-mer Sébastien LECORNU, déclare qu'il pourrait y avoir des "adaptations" au pass sanitaire dans les Outre-mer. Dans une interview accordée à Libération publiée, il appelle les élus locaux à lui faire des propositions.



Ce mardi 7 Septembre, lors des questions au Gouvernement à l’Assemblée Nationale, le Ministre de la santé Olivier VERAN, je cite : « Pour l'heure, le pass n'est pas appliqué dans les territoires ultramarins en état d'urgence sanitaire ».



Or, depuis le 21 juillet, le pass sanitaire s’applique bel et bien à La Réunion. Beaucoup de Réunionnaises et Réunionnais peuvent en témoigner.



De contradiction en contradiction, ce Gouvernement ne sait plus ce qu’il fait mais c’est bien pour quoi il le fait.



Suite au propos du Ministre de la Santé dans l’Assemblée Nationale et en la présence d’élus Réunionnais, afin de ne pas subir la double peine, je demande au Préfet d’informer la population que le pass sanitaire ne s’applique pas sur notre territoire.



En ma qualité de Député, j’informe la population que le pass sanitaire n’est pas valable à La Réunion, que je continue le combat contre sa non-application, et par la même occasion contre l’état d’urgence sanitaire.



Dans la mesure où désormais l’adaptation est d’actualité, j’irais échanger avec mes collègues parlementaires afin que nous fassions des propositions au Gouvernement.