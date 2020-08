A la Une . Ratenon: "L’AMDR doit être une force de proposition et non pas une agence de voyage"

Ce mercredi 26 août sera peut-être synonyme de renouveau pour l’AMDR, l’Association des Maires du Département de La Réunion. Les édiles des 24 communes de l’île se retrouvent pour élire leur président. Pour le député Jean Hugues Ratenon, "une nouvelle gouvernance doit s’imposer". Par Charlotte Lebreton - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 16:02 | Lu 716 fois

Qui succèdera à Stéphane Fouassin à la tête du bureau de l’AMDR ? L’Association des Maires du Département de la Réunion, actuellement présidée par le maire de Salazie, se réunit ce mercredi pour répondre à cette question.



En tout cas, pour le député Jean Hugues Ratenon, l’actuelle gouvernance ne présente pas un bilan satisfaisant. "Pas ou peu de prise de position sur des grands dossiers de La Réunion", écrit-il dans un communiqué, avant de lister les dossiers où l’AMDR a, selon lui, péché ces 6 dernières années : "l’utilisation et le financement des contrats aidés, la coordination dans la gestion de la crise du coronavirus, de la nécessité de la relance de la commande publique, aucun travail en commun avec les parlementaires sur les besoins des communes…"



"Peu importe le candidat à la succession"



Et Jean Hugues Ratenon de s’indigner :"Quelle vision partagée et action coordonnée pour le développement des communes dans un souci de rééquilibrage du territoire avec ses enjeux économiques, sociaux et écologiques ? RIEN".



Le député de la 5ème circonscription de La Réunion souligne, dans son communiqué, l’importance de suivre le mouvement insufflé lors des dernières élections municipales, à savoir le changement. "Les électeurs ont porté au pouvoir de nouvelles équipes dont plusieurs dirigées par des femmes", relève-t-il.



Ainsi, il souhaite que ce renouveau politique se fasse également au sein-même de l’association des maires de La Réunion. "Cette volonté de changement ne doit pas être gâchée et une nouvelle gouvernance doit s’imposer (…) et ce, peu importe le candidat à la succession. L’AMDR doit être une force de proposition (…) et non pas une agence de voyage", déclare le député.





