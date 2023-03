Ratenon : "Il faut mettre un terme à ces trafics d’humains"

Communiqué du député Jean Hugues Ratenon :



C’est un terrible drame qui a eu lieu très tôt dimanche matin aux environs du district d’Ambilobe au nord de Madagascar. Un bateau clandestin avec à son bord 47 personnes a fait naufrage, 22 ont péri dont des femmes et des enfants.

Selon des informations, ce bateau était en route pour Mayotte. Qu’est ce qui a poussé ces gens à fuir leur pays au risque de perdre la vie ? Il faut mettre un terme à ces trafics d’humains.



En février dernier, ce sont 62 personnes qui ont trouvé la mort en méditerranée près du sud de l’Italie. Des migrants en provenance d’Afghanistan et d’Iran.

Les motifs de ces voyages à très hauts risques sont toujours les mêmes : guerres, persécutions, terrorisme, et pauvreté.



La Réunion aussi est de plus en plus confrontée par ces vagues migratoires avec de nombreux Sri-Lankais qui font une traversée de plus de 4000 kms dans des conditions extrêmement difficiles après avoir payés très cher les passeurs.

Tout le monde s’accorde à dire aujourd’hui qu’il y a véritablement des réseaux organisés qui existent et qui exploitent la souffrance et la détresse de ces personnes.



Il revient aux différents et de façon urgente de renforcer leur coopération pour lutter contre ces trafics ; de tout mettre en œuvre pour une stabilité dans ces différents pays ; de s’assurer de bonnes conditions de vie humaines de ces migrants qui n’ont pas d’autre choix que de fuir bravant tous les dangers de la mer tout en n’ayant aucune assurance qu’après avoir dépensé toutes leurs économies, le pays de destination va les accueillir.

Au-delà de la souffrance et de la détresse, il s’agit là de répondre dignement à cette situation.