Rassemblement pour la Paix en Palestine mercredi 16 mai

L’association Réunion Palestine organise un rassemblement pour appeler à la Paix en Palestine, ce mercredi 16 mai sur le Barachois à Saint-Denis dès 18h30.



"Venez allumer des bougies, chanter une chanson, écrire des messages pour montrer votre soutien aux Palestiniens", propose l'association.



"Depuis un mois qu’ils marchent pour la Paix, les Palestiniens tombent sous les balles de l’armée israélienne. 52 morts et 2400 blessés dont 1200 par balles en Palestine : des enfants, des femmes, des civiles. C’est le bilan de la journée du 14 mai, hier.



Et aussi cynique que cela puisse paraître, c’était un jour de gloire pour Israël qui a pourtant violé ce même jour, tous les textes du droit international.



Face à ce mépris du Droit Humain et à ce crime contre l’Humanité qui se déroule sous nos yeux, nous appelons les Réunionnais à montrer leur solidarité pour une Palestine libre, en venant se mobiliser sur le Barachois ce mercredi 16 mai 2018 à 18h30.



Venez avec votre cœur, et cela suffira", conclut le communiqué.