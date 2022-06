Communiqué Rassemblement en soutien aux salariés de Kélonia

Les collectifs et associations Citoyen pour le climat Réunion, Greenpeace Réunion, Extinction Rébellion Réunion et Attac Réunion soutiennent les salariés de Kélonia en grève jusqu'à aujourd'hui. "Nous serons présents ce samedi pour leur témoigner toute notre affection et leur renouveler nos encouragements à poursuivre leur mission de sensibilisation, d'éducation et de préservation des espèces marines protégées. Leur rôle est essentiel pour toutes les générations", expriment-ils.

Le communiqué :



Ce samedi 25 juin 2022, Citoyens pour le Climat, Greenpeace Réunion, Extinction Rébéllion Réunion et Attac Réunion co-organisent un rassemblement en soutien aux salariés de Kélonia, en conflit avec la direction des musées régionaux (SPL RMR), de 13H à 17h sur le parking de Kélonia.



Depuis le 9 juin dernier, la vingtaine de salariés de l’observatoire des tortues marines etait entrée dans un mouvement de grève pour défendre leurs conditions de travail et la revalorisation de certains salaires afin de répondre à une inégalité datant de plus de 5 ans.

Pour nous, associations et collectifs qui luttons au quotidien pour défendre le climat et la biodiversité, nous sommes inquiets de voir cette formidable structure de préservation du vivant fragilisée.



Chaque jour, des centaines de visiteurs poussent les portes de Kélonia. Des dizaines de nos enfants sont sensibilisés à la préservation des tortues et autres espèces marines protégées. Depuis le début du conflit entre les salariés et leur direction, ce ne sont pas moins de 400 élèves qui n’ont pas eu la chance d’être émerveillés par le travail formidable des équipes scientifiques et soignantes de « l’hôpital des tortues ».



Le centre d’observation des tortues marines est un exemple français dans la lutte contre l’effondrement de la biodiversité et une fierté réunionnaise.



Toutes les opérations de sensibilisation menées par les équipes de l’observatoire, attirent parents et enfants, curieux et passionnés, nous, vous… Ils ont besoin de nous toutes et tous pour leur montrer notre solidarité et notre attachement à Kélonia. Nous espérons que le protocole d’accord, signé ce jeudi 23 juin, leur permettra la réouverture rapide du centre et qu’à nouveau, petits et grands, pourront bénéficier des formations sur la nécessité de préserver le vivant.



Rendez-vous ce samedi 25 juin à 13h à Kélonia avec vos tortues en peluche, vos plus beaux dessins et pancartes de tortues !