A la Une . Rassemblement contre la vie chère et l’inaction climatique ce dimanche à St-Denis

Le Parti de Gauche de La Réunion appelle à un rassemblement contre la vie chère et l’inaction climatique, ce dimanche à Saint-Denis. Par N.P - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 07:20

Le communiqué :



Le Parti de gauche de La Réunion apporte tout son soutien aux salarié.e.s en grève et en lutte chez Total et Exxon mobil. Nous dénonçons les réquisitions de travailleur.euses en grève décidées par Elisabeth Borne au mépris du droit de grève, droit fondamental inscrit dans la constitution. Face au salarié.e.s en lutte, le gouvernement choisit une nouvelle fois la répression plutôt que le dialogue.



Le gouvernement utilise l’argument du service public pour ces réquisitions. S’il considère que les raffineries et l’accès à l’essence sont des services publics, il doit par conséquent les nationaliser.



Le Parti de Gauche exige une augmentation générale des salaires, le blocage des prix et la taxation des superprofits.



Le Parti de Gauche de La Réunion portera ces mots d’ordre au rassemblement contre la vie chère et l’inaction climatique, ce dimanche 16 octobre à Saint-Denis.



Le Parti de gauche soutient nationalement et localement les grévistes sur les piquets de grève, participe aux caisses de solidarité, incite à participer aux assemblées générales et à s’impliquer dans l’extension de la grève.