Rassemblement citoyen ce dimanche sur la plage de l'Ermitage pour dénoncer les "accapareurs" du littoral réunionnais

Le collectif de défense du domaine public maritime organise ce dimanche à partir de 10h sur la plage de l'Ermitage un grand rassemblement citoyen. Il demande au préfet de faire "appliquer" et de faire "respecter" les lois contre les "abus des accapareurs et profiteurs du littoral de La Réunion".



Au cours de ce rassemblement, une conférence de presse se tiendra à 10h30 en présence de l'avocat, Maître Antoine et des différents représentants des différents mouvements.



"La signature dune motion (à remettre au Préfet) par l'ensemble des parties prenantes sera organisée et des actions fortes seront menées", écrit le collectif.