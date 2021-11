Communiqué Rassemblement ce dimanche sur le parvis des Droits de l'Homme : Le parti de gauche et LFI soutiennent l'initiative

Le parti de gauche et les animateurs de La France Insoumise soutiennent le rassemblement prévu ce dimanche sur le parvis des Droits de l'Homme de Champ Fleuri. Par N.P - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 15:00

Le communiqué :



Les organisations CGTR, FO, FSU, SOLIDAIRES, SAIPER-UDAS et ATTAC REUNION appellent la population réunionnaise à se rassembler le dimanche 28 novembre 2021 à partir de 10h00 sur le parvis des Droits de l’Homme à Champ Fleuri (Saint-Denis) :



- Soutien aux populations des pays d’outre-mer en lutte pour leurs revendications

- Contre la répression policière, seule réponse actuelle du gouvernement

- Pour la défense des libertés individuelles et syndicales Contre l’obligation vaccinale, le PASS Sanitaire et le chantage de l’emploi

- Contre la vie chère

- Pour l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux

- Pour le développement de l’emploi pérenne

- Pour la défense et le renforcement des services publics, notamment dans le secteur de la santé Le Parti de Gauche et les animateurs de La France Insoumise saluent cette initiative, et appellent à la soutenir et à rejoindre le rassemblement ce dimanche