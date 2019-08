Courrier des lecteurs Ras-le-bol de la CINOR et de leur service de collecte

Bonjour, par ce message, je vous fais part de mon ras-le-bol de la CINOR et de leur service de collecte.



Entre les jours et horaires de collecte qui ne sont pas respectés, les poubelles pas ramassées parce qu’il faut faire deux mètres de plus, et les poubelles qu’ils font tomber sans même les ramasser, je me demande quand se service qui nous coûte cher, à nous, "clients", sera enfin à la hauteur ????



J’ai ce matin eu la chance d'assister à une de leur collecte sur bagatelle et ce à quoi j'ai assisté a eu le don de m'énerver...



Bloqué en moto derrière un de leur camion, l’un des deux ramasseurs a fait tomber une poubelle pleine de papiers sur la route. Il a ramassé la poubelle en laissant la moitié de la poubelle à terre et la remise à sa place avant de partir vers les poubelles suivantes. Je les ai donc interpellés en leur demandant s’ils étaient sérieux ?? Et je leur ai demandé de ramasser, ce à quoi l’un des deux m’a dit "à vous n’êtes pas pressés vous ?"



Ils ont donc ramassé une partie des déchets, mais pas tout,!!! Y en a marre !!!



Les mecs, ont du travail, ils sont en plus, plutôt bien payés comparés à d’autres et ils font un boulot de merde et le comble on paye pour ça... !!!



Un service qui devrait contribuer à la propreté de l’île contribue finalement à tout l’inverse à cause d’employés peu soucieux !!

J’invite donc la cirest, cinor et autres à faire vite en sorte de resserrer les boulons qui doivent l’être ou à employer des gens qui eux, aimeront contribuer activement à l’écologie de l’île. Lu 122 fois





Dans la même rubrique : < > Le Dieu de Marie Réquisition des terres agricoles exploitables et les redistribuer aux agriculteurs