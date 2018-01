A la Une ... "Rares sont les ménages sans patrimoine à La Réunion" Aujourd’hui, se tenait une conférence de presse à l’Insee, en partenariat avec la Direction générale des Outre-Mer.



Les différences entre les ménages réunionnais et les ménages métropolitains

D’après ces facteurs, le détenteur d’un livret A fait donc partie des ménages ayant un patrimoine. D’ailleurs, d’après l’Insee, 3 ménages réunionnais sur 4 ont un livret d’épargne et le livret A est le "mode d’épargne favori des Réunionnais."



Cependant, le patrimoine financier est moins privilégié par les Réunionnais que par les Métropolitains.



Ces résultats amènent donc l’Insee à dire qu’il y a plus de ménages modestes réunionnais propriétaires de leur logement que dans l’Hexagone. Parmi eux, on compte surtout des retraités et des agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprise.



Toutefois, 53% des réunionnais sont propriétaires de leur résidence principale et une part des ouvriers, employés et inactifs sont propriétaires.



On constate également qu’il y a davantage de logements mis en location chez les ménages les plus aisés à La Réunion.



Moins d’écarts entre les catégories socio-professionnelles à La Réunion



Les cadres, quant à eux, détiennent trois fois plus souvent une épargne-logement et deux fois plus souvent une assurance-vie, une assurance-décès ou une épargne retraite que les ménages employés.



Enfin, l’Insee indique que "malgré des niveaux de vie bien plus faibles à La Réunion, seulement 8 % des ménages ne possèdent aucun patrimoine." Cela s’explique par les donations et héritages qui sont plus récurrents à La Réunion qu’en métropole (15% des ménages devenus récemment propriétaires contre 6 % en métropole).

Les résultats de l’analyse montrent que la "quasi-totalité des ménages détient au moins un patrimoine", autrement dit 92% des Réunionnais. Les données qui ont été prises en compte afin d’effectuer ce bilan dépendent de trois facteurs: Le patrimoine immobilier (être propriétaire d’un logement), le patrimoine financier (détenir au moins un actif financier comme le livret d’épargne ou l’assurance-vie) ainsi que le patrimoine professionnel (détenir des terres, un commerce).D’après ces facteurs, le détenteur d’un livret A fait donc partie des ménages ayant un patrimoine. D’ailleurs, d’après l’Insee, 3 ménages réunionnais sur 4 ont un livret d’épargne et le livret A est le "mode d’épargne favori des Réunionnais."Cependant, le patrimoine financier est moins privilégié par les Réunionnais que par les Métropolitains.Ces résultats amènent donc l’Insee à dire qu’il y a plus de ménages modestes réunionnais propriétaires de leur logement que dans l’Hexagone. Parmi eux, on compte surtout des retraités et des agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprise.Toutefois, 53% des réunionnais sont propriétaires de leur résidence principale et une part des ouvriers, employés et inactifs sont propriétaires.On constate également qu’il y a davantage de logements mis en location chez les ménages les plus aisés à La Réunion.Les cadres, quant à eux, détiennent trois fois plus souvent une épargne-logement et deux fois plus souvent une assurance-vie, une assurance-décès ou une épargne retraite que les ménages employés.Enfin, l’Insee indique que "malgré des niveaux de vie bien plus faibles à La Réunion, seulement 8 % des ménages ne possèdent aucun patrimoine." Cela s’explique par les donations et héritages qui sont plus récurrents à La Réunion qu’en métropole (15% des ménages devenus récemment propriétaires contre 6 % en métropole). Andry Morgane Lu 701 fois





Dans la même rubrique : < > Les surveillants en colère bloquent Domenjod Il asperge des policiers de Roundup et "ne part même pas en prison"